Бадоева прилетит из Италии в Москву ради кулинарного шоу

https://static.news.ru/photo/adc2c06c-444f-11eb-ab11-fa163e074e61_660.jpg Жанна Бадоева Фото: zhanna_badoeva/instagram.com

Телеведущая Жанна Бадоева прилетит в Москву на съёмки кулинарной программы на федеральном канале. Ради этого она выстроила специфический маршрут: проживает женщина в Италии, а у республики нет прямого авиасообщения с Россией из-за коронавируса.

Это такая радость и такой квест — попасть на Новый год в Москву! Пока выстраивала маршрут, рассмотрела все варианты, вплоть до собачьих упряжек и оленей Санты, поскольку ради своих зрителей я готова на всё, — сказала ведущая порталу Teleprogramma.pro.

В итоге Бадоева полетит из Италии в Стамбул, проведёт там два дня и потом направится в Москву.

В марте телеведущая не могла покинуть США из-за карантина по коронавирусу. Там она снимала свою программу «Жизнь других», писал NEWS.ru.