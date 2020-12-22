Бадоева прилетит из Италии в Москву ради кулинарного шоу

Телеведущая Жанна Бадоева прилетит в Москву на съёмки кулинарной программы на федеральном канале. Ради этого она выстроила специфический маршрут: проживает женщина в Италии, а у республики нет прямого авиасообщения с Россией из-за коронавируса.
Это такая радость и такой квест — попасть на Новый год в Москву! Пока выстраивала маршрут, рассмотрела все варианты, вплоть до собачьих упряжек и оленей Санты, поскольку ради своих зрителей я готова на всё, — сказала ведущая порталу Teleprogramma.pro.
В итоге Бадоева полетит из Италии в Стамбул, проведёт там два дня и потом направится в Москву.
В марте телеведущая не могла покинуть США из-за карантина по коронавирусу. Там она снимала свою программу «Жизнь других», писал NEWS.ru.