«Бадлон», «путяга», «мантулить»: «Яндекс» собрал редкие слова из регионов

https://static.news.ru/photo/2b09ec52-c6a1-11eb-99a0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты сервиса «Яндекс.Дзен» составили перечень редких диалектных слов из разных регионов России. Работа была проведена вместе с экспертами Института русского языка им. В. В. Виноградова. Список слов есть в распоряжении РБК.

Перечень был подготовлен специально ко Дню русского языка, который отмечается 6 июня. Начинается список с московских и подмосковных выражений. Так, например, в столице и области павильон называют «корнер», многоквартирный дом — «человейник». Про человека, выражающего крайнее недовольство, говорят, что он «обплевался».

В Санкт-Петербурге водолазку называют «бадлон», ПТУ — «путяга» (в Москве также используется). Окурок же жители города на Неве именуют «хабариком». В Белгородской области слово «работать» заменяют на «мантулить», а мешанину кличут «кесей-месей».

В Краснодарском крае, когда имеют в виду, что что-то нужно сделать очень срочно, говорят «срочно-обморочно», базилик называют «реганом», а вместо «потерять» могут сказать «промухать».

Способность разумно мыслить в Волгоградской области называют «кукундером», а спинку кровати или дивана — «грядушкой», тогда как вместо слова «попасть» могут сказать «врюхаться».

Ранее группа немецких филологов раскритиковала редакторов авторитетного немецкого словаря Duden за попытки сделать его содержание более «гендерно нейтральным», заменив 12 тысяч слов, в основном обозначающих специальности.

Редакторы приняли решение отказаться от использования слов в мужском роде для обозначения профессии в целом, как это было до недавних пор со словом ein Arzt (доктор). По словам главного редактора Duden Катрин Кункель-Разум, смешанные по половому признаку группы профессионалов продолжат называться в мужском роде.