«Бабья осень»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Ведущий сотрудник центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждёт жителей столицы на предстоящей неделе.
По его словам, синоптики прогнозируют «Бабью осень».
Без осадков, ночами плюс 1 — плюс 6, днём около плюс 10, — пояснил он.
Тишковец отметил, что тепло пока сохраняется и «осень не собирается вообще сдаваться»,
Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в выходные дневные температуры будут превышать норму на 6–8 градусов. Это касается центра европейской части России, который оказался под влиянием тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья.