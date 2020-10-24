«Бабья осень»: москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

https://static.news.ru/photo/d95d74d2-15c5-11eb-bf5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ведущий сотрудник центра погода «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какая погода ждёт жителей столицы на предстоящей неделе.

По его словам, синоптики прогнозируют «Бабью осень».

Без осадков, ночами плюс 1 — плюс 6, днём около плюс 10, — пояснил он.

Тишковец отметил, что тепло пока сохраняется и «осень не собирается вообще сдаваться», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в выходные дневные температуры будут превышать норму на 6–8 градусов. Это касается центра европейской части России, который оказался под влиянием тёплой воздушной массы, сформировавшейся над Атлантикой и югом Средиземноморья.