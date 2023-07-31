Бабченко бросал яйца в посольство РФ и попал в полицию: фото иноагента

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Российский журналист Аркадий Бабченко, депортированный из Турции, в московском аэропорту Шереметьево, 2013 год

Полиция Эстонии задержала мужчину, бросавшего яйца в задание посольства России, сообщает издание Delfi. Инцидент произошел в ночь на воскресенье 30 июня на глазах стражей порядка. Позднее активист группы «Мирное сопротивление» Михаил Баранов уточнил, что был задержан Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).

По данным Delfi, мужчина, который забросал яйцами российское посольство, был задержан, против него заведено дело — по какой именно статье, не раскрывается.

Российский журналист Аркадий Бабченко уехал из страны в 2017 году, как он объяснил, из-за угроз в связи с его профессиональной деятельностью и обосновался в Киеве. В 2018 году он инсценировал свое убийство — позднее Бабченко заявил, что это была «операция СБУ» по выявлению диверсантов, которые планировали политические убийства в украинской столице. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Бабченко покинул Киев. В январе 2023 года был объявлен в розыск МВД РФ по уголовной статье, а также признан иностранным агентом за сбор средств для украинских войск и распространение фейков о российской власти.

Фото Аркадия Бабченко — в галерее NEWS.ru.