Российский журналист Аркадий Бабченко, депортированный из Турции, в московском аэропорту Шереметьево, 2013 год
Полиция Эстонии задержала мужчину, бросавшего яйца в задание посольства России, сообщает издание Delfi. Инцидент произошел в ночь на воскресенье 30 июня на глазах стражей порядка. Позднее активист группы «Мирное сопротивление» Михаил Баранов уточнил, что был задержан Аркадий Бабченко (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов).
По данным Delfi, мужчина, который забросал яйцами российское посольство, был задержан, против него заведено дело — по какой именно статье, не раскрывается.
Российский журналист Аркадий Бабченко уехал из страны в 2017 году, как он объяснил, из-за угроз в связи с его профессиональной деятельностью и обосновался в Киеве. В 2018 году он инсценировал свое убийство — позднее Бабченко заявил, что это была «операция СБУ» по выявлению диверсантов, которые планировали политические убийства в украинской столице. После избрания Владимира Зеленского президентом Украины Бабченко покинул Киев. В январе 2023 года был объявлен в розыск МВД РФ по уголовной статье, а также признан иностранным агентом за сбор средств для украинских войск и распространение фейков о российской власти.
Фото Аркадия Бабченко — в галерее NEWS.ru.
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко, 2014 год
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко, 2014 год
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Журналист Аркадий Бабченко
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Блогер Михаил Удимов во время одиночного пикета (справа) в защиту российского журналиста Аркадия Бабченко, задержанного турецкими властями на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Блогер Михаил Удимов во время одиночного пикета (справа) в защиту российского журналиста Аркадия Бабченко, задержанного турецкими властями на площади Таксим в Стамбуле, 2013 год
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Место убийства
Фото: Социальные сети/Global Look Press
Место убийства
Фото: Стрингер/РИА Новости
Мужчина клеит листовки с портретом убитого российского журналиста Аркадия Бабченко у здания посольства РФ в Киеве
Фото: Стрингер/РИА Новости
Мужчина клеит листовки с портретом убитого российского журналиста Аркадия Бабченко у здания посольства РФ в Киеве