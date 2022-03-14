Azur air запустила рейсы из Москвы в Стамбул

Российская авиакомпания Azur air запустила прямые рейсы из Москвы в Стамбул. Полетная программа запущена 13 марта, а завершить ее планируют вместе с зимнем расписанием. Также, авиакомпания рассматривает возможность полетов и в летнем сезоне.

Рейсы выполняются на самолетах Boeing 767-300, которые зарегистрированы в России. Это позволит авиакомпании выполнить программу полетов в запланированном объеме. — говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что, эти воздушные суда. в том числе, задействованы в программе вывоза пассажиров, которые сейчас находятся за рубежом.

Тем временем, российские авиакомпании отменили большую часть международных рейсов. Такие решения были приняты, чтобы сохранить воздушные суда, поскольку есть риск, что их арестуют за рубежом из-за санкций, связанных с ситуацией на Украине.

Ранее сообщалось, что Россия с 14 марта возобновляет авиаперелёты с Китаем и Индонезией, которые были приостановлены в связи с эпидемиологической обстановкой. Предполагается, что в Индонезию рейсы будут совершаться три раза в неделю по маршруту Москва — Денпасар. Рейсы в Китай — по одному разу в неделю в Пекин, Гуанчжоу и Шанхай.