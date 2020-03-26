https://static.news.ru/photo/90c86436-6f47-11ea-9d3a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время выходной недели, объявленной президентом Владимиром Путиным с 30 марта по 5 апреля, работа АЗС Москвы и Московской области продолжится в прежнем режиме.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу «Российского топливного союза» Евгения Аркушу.

АЗС — это объекты, которые реализуют товары первой необходимости, на них реализуются также и продукты питания. Все они попадают под перечень, на который не распространяется закрытие объектов в торговле, — сказал он.

Нерабочая неделя направлена на сглаживание первой волны заболеваемости коронавирусом нового типа и снижение скорости распространения инфекции. По обычному графику также будут работать продуктовые магазины, транспорт, аптеки, поликлиники и банки. Выходные не коснутся сотрудников правоохранительных органов, чиновников и представителей городских служб.

Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия коронавируса может вызвать рост цен на бензин. Как заявили в Независимом топливном союзе (НТС), ограничение передвижения людей приведёт к снижению спроса на нефтепродукты, а это, в свою очередь, приведёт к удорожанию бензина.