Во время выходной недели, объявленной президентом Владимиром Путиным с 30 марта по 5 апреля, работа АЗС Москвы и Московской области продолжится в прежнем режиме.
Об этом
АЗС — это объекты, которые реализуют товары первой необходимости, на них реализуются также и продукты питания. Все они попадают под перечень, на который не распространяется закрытие объектов в торговле, — сказал он.
Нерабочая неделя направлена на сглаживание первой волны заболеваемости коронавирусом нового типа и снижение скорости распространения инфекции. По обычному графику также будут работать продуктовые магазины, транспорт, аптеки, поликлиники и банки. Выходные не коснутся сотрудников правоохранительных органов, чиновников и представителей городских служб.
Ранее NEWS.ru писал, что эпидемия коронавируса может вызвать рост цен на бензин. Как заявили в Независимом топливном союзе (НТС), ограничение передвижения людей приведёт к снижению спроса на нефтепродукты, а это, в свою очередь, приведёт к удорожанию бензина.
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