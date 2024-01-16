«Аж дом подпрыгивал»: что говорят очевидцы об атаке дронов на Воронеж

Фото: t.me/vadim_kstenin

Из-за попадания фрагментов беспилотника в квартиру в многоэтажке на Тепличной улице пострадала 10-летняя девочка

Воронеж в ночь с 15 на 16 января подвергся атаке беспилотников, заявил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, повреждены 35 квартир в трех домах на улице Тепличной, осколком БПЛА ранена 10-летняя девочка. Ей оказали помощь на месте, госпитализация не потребовалась. В городе введен режим ЧС. Откуда и куда летели дроны, где были слышны взрывы и сколько их было — рассказывают очевидцы событий, с которыми пообщался NEWS.ru.

Где были слышны взрывы

В соцсетях жители Воронежа пишут, что взрывы были слышны не только в непосредственной близости от места падения беспилотников, но и во многих других районах города.

«А все-таки что именно грохнуло в 05:10 утра? В Северном, у Арены (название торгового центра в Северном районе Воронежа. — NEWS.ru), аж стекла задрожали и сигналки сработали», — пишет пользователь Kotobormot.

Еще одна жительница Воронежа рассказала NEWS.ru, что громкие взрывы были слышны в Советском районе города.

«Слышала отчетливое жужжание. Подошла окно закрыть, и как бахнуло», — сообщила она.

Олеся Захарова поделилась, что три беспилотника около 02:00 пролетели прямо над ее домом в Семилукском районе Воронежской области.

«Я проснулась в два часа от жужжания над домом, потом второй пролетел, третий... И низко, прям над крышей. Три только над моим частным домом пролетели, Семилукский район. Сбивали, аж дом подпрыгивал. Всю ночь не спали. В это время в Тенистом было зарево, как мы видели, минимум два раза. В Северном еще несколько штук», — говорит Олеся Захарова.

Фото: t.me/vadim_kstenin Дом на ул. Тепличной в Воронеже

Отчетливые взрывы слышала и жительница Воронежа Елена Плохих в районе Ленинского проспекта на левом берегу города.

«Живем на Ленинском проспекте, после двух ночи проснулись от очень сильных взрывов, и очень близко бахнуло как раз со стороны авиазавода. С двух до трех спать невозможно было, очень слышно до трех ночи и со стороны Шилова, а в пять утра было несколько взрывов уже в стороне северного района», — написала она.

Подобные сообщения поступают и от жителей других районов города и близлежащих поселков.

Сколько всего беспилотников атаковало Воронеж

По данным Министерства обороны РФ, над Воронежской областью дежурными средствами ПВО уничтожены пять и перехвачены три украинских БПЛА. Однако в соцсетях жители города пишут о том, что, по их впечатлениям, взрывов могло быть намного больше.

«Над моей головой только семь пролетело», — пишет местный житель Дмитрий Алексеевич.

«В районе Ю-З (микрорайон Юго-Западный. — NEWS.ru) на протяжении 40 мин были слышны взрывы», — делится ощущениями Никита Роднищев.

Фото: t.me/vadim_kstenin Дом на ул. Тепличной в Воронеже

А некоторые жители минувшей ночью, по их словам, слышали не только взрывы. Некоторые утверждают, что ночью в Воронеже стреляли. Местные предполагают, что беспилотники пробовали сбить не только средствами ПВО, но и автоматами.

«Помимо взрывов, отчетливо была слышна стрельба, видимо автоматами пытались сбить, а не ПВО, потому что следов полета ракеты в чистом небе не было!» — считает пользователь Robert Ataev.

А у пользователя Дима Активист сложилось впечатление, что он «слышал бой и пуск ракет из какой-то техники и стрельбу из автоматов секунд пять».

Почему в городе не включили предупреждающие сирены

Один из актуальных вопросов, который жители Воронежа обсуждают в соцсетях, — в городе в ночь атаки не сработали сирены. Для жителей не было никаких оповещения о налете БПЛА.

«А где воздушная тревога?» — интересуется пользователь Евгений Александрович.

Тем же вопросом задается и Илья Коваленко.

Фото: t.me/gusev_36 Дом на ул. Тепличной в Воронеже

«Вы <...> подвергаете опасности для жизни огромное количество людей, не оповещая сиреной», — негодует другой местный житель Илья Коваленко.

Марина Столповская пишет, что помимо отсутствия предупреждения, в городе не подготовили подвалы для того, чтобы туда можно было эвакуироваться в случае атаки.

«А где сирена, меры эвакуации, почему мы узнаем о том, что нас атакуют, только тогда, когда уже прилетает к нам в квартиру? Было распоряжение о необходимости подготовить подвальные помещения к эвакуации, почему никто не проконтролировал исполнение данного распоряжения? На Никитинской, 44а, подвальное помещение до сих пор находится в непригодном состоянии», — сообщила она.

По поводу необходимости включения оповещающих сирен в соцсетях идут споры. Некоторые воронежцы считают, что они не нужны. Например, Денис Крылов задается вопросом «зачем так пугать людей-то?».

«А сирена для чего была нужна? Для того, чтобы создать панику и на уши поднять весь город?» — спрашивает у оппонентов Эмилия Денисова.

Также воронежцы пишут, что в ночь атаки беспилотников в городе якобы не принимали звонки в службе «112».

«Спасибо за просьбу по сохранении спокойствия, но администрация Воронежа не хочет дать объяснение, по какой причине служба "112" в такой экстренной ситуации МАССОВО не отвечала на звонки граждан?!!» — возмущается пользователь Юлия Юлия.

Куда летели беспилотники

Местные жители предположили, что, скорее всего, беспилотники ночью летели в сторону военного аэродрома. Именно он, по мнению воронежцев, и был целью ночной атаки дронов. Юра Мозгов, например, написал, что «по всей видимости, цель — аэродром».

Фото: t.me/gusev_36 Дом на ул. Тепличной в Воронеже

«Походу туда все летело», — уточнил Влад Матвеев.

Однако жительница Воронежа Элеонора Кутузова сомневается, что целью БПЛА был именно аэродром. По ее словам, дроны пролетели мимо него.

«А куда летел дрон, сбитый в районе улицы Острогожской, 67? Живу на этой улице... Не понимаю, куда он летел. <...> Причем было три... И все летели в обратную сторону от него (аэродрома. — NEWS.ru)», — написала Элеонора Кутузова.

Минобороны пока не разглашает, что было целью ночной атаки на Воронеж.

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