«Азбука вкуса» рассказала о мерах после обнаружения опасной сметаны «Азбука вкуса» проверила поставщиков сметаны после исследования Роскачества

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники «Азбуки вкуса» проверили продукцию изготовителей сметаны после того, как Роскачество нашло кишечную палочку в 51% закупленных молочных продуктов, сообщили в пресс-службе продовольственной сети. В беседе с NEWS.ru представитель компании заверил, что перед тем, как продавцы выставляют сметану на прилавки, ее проверяют в собственных и сторонних лабораториях. При этом ранее в сметане торговой марки «Просто Азбука» нашли кишечную палочку.

«Азбука вкуса» всегда тщательно отбирает и проверяет своих поставщиков, после публикации исследования мы дополнительно проверили изготовителя, усилили контроль по его продукции в собственной и сторонней лаборатории, отклонений не выявлено, по результатам исследований производителя представленный образец соответствует установленным требованиям по проверенным показателям, — сообщили представители торговой сети.

Как указали в пресс-службе сети, на предприятиях поставщиков сметаны ведется контроль по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям.

В качестве дополнительной меры со стороны поставщика были усилены меры по контролю за технологическим процессом, усилен контроль качества конечного продукта, — добавили в компании.

Ранее Роскачество сообщило, что 8% сметаны на рынке России является фальсификатом. Кроме того, было установлено, что половина (51%) исследованной продукции не соответствует требованиям законодательства. Роскачество также обнаружило бактерии кишечной палочки или превышение по содержанию дрожжей и плесеней в сметане. Последнее говорит о нарушении хранения или несоблюдении санитарных норм при производстве. В исследовании также указано, что кишечную палочку выявили в продукции 5 торговых марок — «Калужская зорька», «Киржачский молочный завод», «Козельская», «Молочный домик», «Просто Азбука».