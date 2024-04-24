Азаров раскрыл, с кем Россия должна вести переговоры по Украине Азаров: Россия должна вести переговоры только с хозяевами Зеленского

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Экс-премьер министр Украины Николай Азаров в беседе с NEWS.ru предположил, что Россия должна вести переговоры не с президентом Украины Владимиром Зеленским, а с «хозяевами» Киева. Политик намекнул, что нынешний руководитель украинского государства всего лишь «лакей».

Нет смысла даже думать о переговорах с Зеленским. Разговаривать всегда нужно с хозяевами, а не лакеями, — добавил Азаров.

Накануне Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу предположил, что переговоры Киева и Москвы могут начаться после встречи Украины и ее партнеров в Швейцарии. По мнению Зеленского, саммит в Швейцарии «принесет свои плоды».

Ранее спецслужбы Польши при содействии киевских властей задержали мужчину, который подозревается в подготовке покушения на Зеленского. По утверждениям представителей ведомства, задержанный является гражданином Польши, который «сотрудничал с военной разведкой России». В СБУ заявили, что мужчина собирал для РФ данные о работе аэропорта Жешув-Ясенка и передавал их спецслужбам.

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник ранее предположил, что Зеленского в первую очередь могут ликвидировать Соединенные Штаты, поскольку украинский лидер «слишком много знает». Он также не исключил, что в настоящее время уже идет фоновая подготовка к его ликвидации.