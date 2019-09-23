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Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко заявила, что в столичном регионе больше всего несовершеннолетних, которые считаются без вести пропавшими.

Также в Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях этот показатель выше, чем в других регионах, передаёт РИА Новости. Основными причинами пропажи несовершеннолетних являются отсутствие надлежащего контроля за ними...