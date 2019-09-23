Полиция вызвала в отдел для внесений изменений в протокол об административном правонарушении журналиста «Новой газеты» Илью Азара. По словам адвоката мужчины Татьяны Молокановой, он должен явиться 3 октября.
Юрист пояснила, что изменить документ суд решил в связи с недостатками, допущенными полицейскими при его оформлении, передаёт
Ранее News.ru писал, что в Кремле надеются на проведение разбирательства в случае подтверждения факта оставления столичными полицейскими ребёнка в опасности. Речь идёт о дочери Азара, которая осталась одна в квартире после задержания её отца.