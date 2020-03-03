https://static.news.ru/photo/a19d6a02-5d33-11ea-92a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoliy Kolushenko/Global Look Press

Руководство автозавода «Урал», расположенного в Челябинской области, решило сократить две бригады сотрудников. Они отказались подписывать новый рабочий график с сокращением рабочей недели.

Завод решил изменить график работы в начале февраля.

В данный момент несогласные с нововведениями рабочие имеют на руках уведомления, из которых следует, что в апреле они будут официально освобождены от должности, — сообщил источник издания U74.

По словам источника, людям предложено выбрать другие вакансии, однако они не только будут работать не по специальности, но и сильно потеряют зарплате.

Сотрудники градообразующего предприятия в Миассе ранее выходили на акцию протеста против сокращения рабочей недели. Сообщалось, что после неё одного из инициаторов акции перевели из бригадиров в рабочие.

Ранее NEWS.ru ознакомился с данными Росстата по безработице. По данным ведомства, чаще всего люди подпадают под сокращение в Магаданской области — 56,3% граждан. Высокие показатели также зафиксированы в Самарской — 43,2%, Тамбовской области — 42,4%, в Карелии — 35,7% и Северной Осетии — 31,2%.