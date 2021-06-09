Автоюрист рассказал о способах сэкономить на ОСАГО

https://static.news.ru/photo/32e52a56-c924-11eb-ba36-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

На скидку при оформлении ОСАГО может повлиять коэффициент бонус-малус (КБМ). Об этом «Вечерней Москве» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

Эксперт советует, получая полис, обращать внимание, чтобы в документе был указан КБМ, так как он подтверждает факт вождения автомобиля без аварий. В будущем это повлияет на скидку при оформлении нового документа.

Это важно, потому что, переходя от одной страховой компании к другой, скидка может потеряться. Кто-то пишет КБМ, кто-то нет, — пояснил Славнов.

Также можно обратиться к брокерам. Они просчитают стоимость полиса, анализируя предложения и условия страхования сразу в нескольких компаниях. Эксперт напомнил, что в погоне за выгодной стоимостью ОСАГО можно нарваться и на мошенников. Поэтому оформлять полис, по его словам, лучше в проверенных и надёжных компаниях.

Ранее эксперты предсказали, что в результате реформы обязательного автострахования в России тарифы на ОСАГО могут вырасти как минимум на 30%. Предполагается три ключевых изменения в этой сфере: увеличение до 2 млн рублей максимальных выплат за ущерб жизни и здоровью, отказ от региональных и мощностных коэффициентов и отказ от учёта износа транспорта при денежной выплате по ОСАГО.