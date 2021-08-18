Автоюрист призвал отказаться от половинчатых мер при прохождении ТО

Предложение МВД об упрощении правил техосмотра является половинчатой мерой, которая к тому же исключает проверку ряда серьёзных систем, например, тормозов и измерения выхлопа загрязняющих веществ. Об этом Lenta.ru заявил автоюрист Лев Воропаев.

Это однобокое предложение устанавливает довольно странные нормы, предлагая отказаться от важных проверок вроде осмотра. В таком случае нужно отменять вообще всё, идти до конца, поскольку ни граждане, ни страна, ни бизнес не готовы к существующим тарифам прохождения ТО. Пора просто признать его нецелесообразность, — отметил эксперт.

Воропаев также считает, что техосмотр (ТО) автомобилей давно формализован и редко выявляет какие-либо серьёзные нарушения. Кроме того, он невыгоден как для владельцев транспортных средств, так и для компаний, проводящих его. По его словам, автовладельцы часто обращаются к страховщикам и покупают свидетельство о прохождении ТО.

Как утверждает автоюрист, следует либо полностью отказаться от ТО, либо продумать новые варианты качественных и выгодных для всех сторон проверок.

Ранее в МВД предложили упростить процедуру проведения техосмотра в России. В ведомстве, в частности, предлагают отказаться от ряда обязательных проверок, включая проверку коррозии элементов тормозной системы, наличия повреждения тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла.