Автоюрист предложил отменить предрейсовый алкотест на период пандемии

https://static.news.ru/photo/bb2f50ce-7e2c-11ea-b891-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Автоюрист Лев Воропаев считает, что в условиях распространения коронавируса можно отказаться от алкотестеров во время прохождения предрейсовых и послерейсовых осмотров для водителей-профессионалов. По его мнению, у врачей есть много других способов, чтобы определить наличие алкоголя в крови.

На период таких ограничений без алкотестеров можно обойтись. У врача-специалиста есть широкий спектр определения состояния опьянения водителя, — заявил «Москве 24» Воропаев.

Автоюрист подчеркнул, что опытный врач может и без теста определить состояние водителя, а если у него возникнут сомнения, то есть целый ряд тестов, которые ему помогут: поза Ромберга, измерение давления, экспресс-анализ на содержание алкоголя в крови.

Как писал NEWS.ru, работодатели смогут начать тестировать сотрудников на алкоголь. Такие рекомендации Минздрава содержатся в программе «Укрепление здоровья работающих». Целью такого тестирования станет предупреждение несчастных случаев на предприятиях и производствах. Такие проверки могут быть как плановыми, так и без предупреждения. Процедуру предлагается проводить при помощи алкотестера. Если работник откажется проходить тестирование, то его результат можно будет считать положительным.