Автоюрист описал комбинацию для защиты машины от угона Автоюрист Славнов посоветовал добавлять к автономному противоугонному устройству механическое

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Защитить автомобиль от угона поможет сочетание автономного и механического противоугонных устройств, рассказал в беседе с Lenta.ru автоюрист Дмитрий Славнов. При этом он признал, что универсальной «таблетки» от угона автомобиля не существует.

Другое дело, насколько вы сможете обезопасить противоугонными системами свое движимое имущество. Я всегда говорю клиентам, что необходимо ставить вместе с автономной еще и механическое противоугонное устройство. Это значит, что с обычной рядовой пищалкой нужно ставить еще и блокиратор на коробку передач, — объяснил Славнов.

По его словам, такой способ значительно снизит риск угона автомобиля: даже если злоумышленник сможет завести машину, снять ее с паркинга и двигаться дальше у него не получится.

Ранее мужчина, угрожая расправой, угнал у москвича японский внедорожник стоимостью почти шесть миллионов рублей. Во время тест-драйва Toyota Land Cruiser «покупатель» направил на продавца иномарки арбалет, потребовал ключи и уехал в неизвестном направлении. Машину обнаружили спустя час в деревне Черная Грязь, расположенной в шести километрах от места пробного заезда. Угонщик был задержан, ему грозит до 15 лет тюремного заключения за разбой в особо крупном размере.