Автоюрист объяснил, зачем вводят штраф за шины не по сезону Автоюрист Славнов: ГИБДД ввела новые штрафы, чтобы резина с шипами не повреждала асфальт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Штрафы за использование шин не по сезону вводят в первую очередь для того, чтобы шипованная резина летом не повреждала асфальт, заявил в беседе с «360» автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, ГИБДД стоило бы ввести запрет на шины с шипами, что способствовало бы переходу автомобилистов на фрикционную резину. Также он рассказал, что новый штраф не учитывает российскую региональную специфику.

Шипы разрушают асфальтовое покрытие, но если у вас так называемая липучка, что она будет разрушать? В демисезонный период, вот сейчас, когда нет льда, на шипах ездить, конечно, кощунство. Но если все поставят фрикционную резину и запретят «шипы», будет куда лучше, по-моему, — считает Славнов.

По словам автоюриста, штраф за использование резины не по сезону составит от 500 рублей. Эксперт пояснил, что оштрафовать водителя могут после того, как сотрудники ГИБДД зафиксируют нарушение, сфотографировав колесо.

ГИБДД, как стало известно ранее, будет штрафовать российских водителей за использование летних покрышек в зимние месяцы, а шипованных — летом. Данный норматив входит в новую редакцию «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация автомобиля. Документ МВД должен вступить в силу 1 марта 2023 года.

Запрет на использование шипованных шин не по сезону коснется всех автомобилей, а летнюю резину зимой запретят для легковых машин и легких грузовиков. Регионам дадут право увеличивать сроки действия ограничений в силу географических и погодных условий.