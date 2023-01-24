Автоюрист объяснил необходимость бронирования даты пересечения границы Автоюрист Титов: бронирование даты пересечения границы предотвратит хаотичные наплывы людей

Фото: Игорь Петров/РИА Новости

Бронирование даты пересечения границы нужно для предотвращения хаотичных наплывов людей на пограничные пункты, рассказал «Радио 1» автоюрист Владимир Титов. По его словам, необходимость в этом появилась из-за ситуации, которая сложилась на российской границе с Казахстаном и Грузией после объявления частичной мобилизации. Эксперт подчеркнул, что подобная мера помогла бы упорядочить переход границы на автомобиле и снизила бы риски безопасности, которые возросли на фоне СВО.

Тогда тысячи машин пытались пересечь границу. И чтобы предотвратить такие хаотичные наплывы на пограничные пункты, их перегрузку, было внесено это предложение. Чтобы как-то упорядочить переход границы на автомобиле, — сказал Титов.

Автоюрист отметил, что система бронирования даты для пересечения границы поможет не только гражданам России, но и бизнесу, так как перевозчикам грузов не придется стоять в многокилометровых очередях сутками — им станет значительно легче работать. Он также добавил, что пока длится СВО, в стране «все должно быть подчинено ей».

Ранее сообщалось, что глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев подготовил поправки в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ». Они предусматривают предварительное резервирование для автотранспорта даты и времени пересечения границы страны. Порядок будет включать перечень документов, требуемых для резервирования, порядок контроля пересечения границы в указанное время и категории средств транспорта, которым будет позволено проезжать пункты контроля вне очереди.