Автоюрист: новые штрафы не приведут к результатам

https://static.news.ru/photo/66500ffc-c45e-11eb-91e1-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Появление ответственности водителей за превышение средней скорости на длинных участках дорог не приведёт к нужному результату, считает автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, это увеличит количество штрафов и их обжалований, передаёт телеканал 360.

Я считаю, что комплексы видеофиксации нужно оставить на тех опасных участках дороги, где они находятся. Иначе будет много погрешностей, много обжалований всего этого, — подчеркнул он.

Эксперт напомнил, что камеры на дорогах ставят, чтобы заботиться о безопасности дорожного движения и снижать риск аварий. В связи с этим их устанавливают на опасных участках дороги, рядом ставят соответствующие знаки, а водители снижают скорость.

Славнов уверен, что вводить новое правило нет необходимости. По его словам, если камера стоит в начале и в конце пути, а водитель останавливается перед второй камерой, он обнуляет свой путь. Так, машина со средней скоростью будет ехать 100 км со старостью 140 км/ч, но остановится на 30 минут, что сделает её скорость для системы 82 км/ч.

С юридической точки зрения камеры видеонаблюдения нужно ставить на аварийно-опасных участках, а не по всей трассе, чтобы вычислить среднюю скорость, потому что её можно обнулить. Здесь безопасность не будет в приоритете, а будет — поймать и наказать водителя, выписать штраф, — заключил он.

Ранее СМИ сообщили, что МВД, Минюст и Минтранс прорабатывают вопрос о введении административной ответственности за превышение допустимой средней скорости на длинных участках дорог. Сейчас за превышение средней скорости при проезде протяжённого участка водителей штрафуют по тем же ставкам и на тех же основаниях, что при «мгновенном» нарушении. Однако при этом указывается не конкретный адрес, где установлена камера, а участок трассы, подконтрольный двум устройствам видеофиксации. Этот момент и отсутствие в КоАП нормы позволяют водителям добиваться отмены штрафов в суде.