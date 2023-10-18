Автоюрист назвал основные причины отказа в выплате по КАСКО Юрист Славнов: отказать в выплате по КАСКО могут из-за участия авто в другом ДТП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причин для отказа выплат по КАСКО множество, однако основные из них — это повреждение авто в другом ДТП, а также, если в момент аварии за рулем находился человек, не вписанный в полис, рассказал автоюрист Дмитрий Славнов. В беседе с «Радио 1» он пояснил: чтобы доказать, что машина пострадала в данной аварии, необходимо будет провести трасологическую экспертизу.

Если пишут, что машина уже ездила с этими повреждениями или что повреждения получены не от этой аварии, то нужно будет сделать трасологическую экспертизу, доказать, что повреждения были получены в данной аварии, затем сделать автотехническую аварию, получить стоимость восстановительного ремонта,— сказалон.

Как отметил юрист, получив результаты экспертизы следует обратиться в страховую компанию.

Другая частая причина отказа в выплатах, по его словам, не вписанный в страховой полис человек, который был за рулем в момент ДТП.

Представьте, что вы изначально вписали в Каско 18-летнего подростка, тогда КАСКО бы бы стоило других денег. Именно поэтому должны быть вписаны все участники, — пояснил Славнов.

Он также напомнил, что, если на машину упало дерево или она получила повреждение от третьих лиц, тогда страховой компании будет неважно, кто управлял авто.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ранее предложил изменить основной принцип ОСАГО, разрешив водителям оформлять полис не только на автомобили, но и на конкретное физическое лицо. В Центробанке и Российском союзе автостраховщиков эту инициативу не поддержали.