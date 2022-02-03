Автоюрист напомнил о сроках обжалования штрафов с дорожных камер наблюдения

Установленные на дорогах камеры наблюдения — это механизмы, которым свойственно иногда допускать ошибки, заявил автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, россияне в течение 10 дней с момента происшествия могут обжаловать ошибочный штраф, передаёт телеканал «360».

Алгоритм камер на сегодняшний день один для всех. Если где-то какая-то ошибка, а камера — это робот, который может допускать ошибки, то автовладелец в течение 10 суток может его (необоснованный штраф. — NEWS.ru) обжаловать, — подчеркнул Славнов.

Автоюрист также напомнил о том, что камеры видеонаблюдения расположены на особо опасных участках дороги. Славнов напомнил, что они нужны в первую очередь для предотвращения ДТП.

Ранее первый зампред комитета Государственной думы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифат Шайхутдинов заявил, что процедуру отмены ошибочных штрафов с дорожных камер нужно упростить. По его словам, сейчас из-за необходимости обращения в суд многие водители не оспаривают штрафы.