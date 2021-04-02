Автоюрист дал советы, как сдать на права по новым правилам

https://static.news.ru/photo/e24573a6-93ce-11eb-857b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экзамен на права по новым правилам гораздо проще сдавать в летние месяцы. Об этом заявил автоюрист Дмитрий Славнов.

Многие люди летом уезжают в отпуска, поэтому на дорогах становится меньше машин. Из-за этого во время сдачи экзаменов курсанты автошкол не так паникуют, как на оживлённых улицах и снижается риск ДТП.

Да и светлеет раньше, темнеет позже, дороги посуше, пробок меньше, — рассказал эксперт.

Славнов посоветовал уделять внимание не только практике, но и теоретическим вопросам. По его словам, практику всегда можно накатать с инструкторами, взяв дополнительные уроки, но теория является основой всего процесса, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил новый административный регламент по проведению экзамена на права. Теперь помимо водителя и инспектора ГИБДД в автомобиле могут находиться представители автошкол и общественных объединений, а также другие экзаменуемые, которые ожидают своей очереди.

С 1 апреля во время сдачи практического экзамена на права можно будет использовать, как машины автошкол, так и ГИБДД. Транспортное средство обязательно должно быть с левым рулём и с установленными дополнительными педалями сцепления и тормоза. По новым правилам экзамен не будет включать маршруты с заранее определённой последовательностью поворотов и разворотов, поэтому будущим водителям не надо будет прорабатывать на автодроме определённые виды упражнений.

Как писал NEWS.ru, в МВД предлагают разрешить водить автомобиль с 17 лет, но только в сопровождении опытного взрослого. Поправки в закон «О безопасности дорожного движения» направлены для рассмотрения в российское правительство.