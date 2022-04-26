Автовладелец в Москве сдал в ремонт машину со змеёй внутри

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Автовладелец в Москве сдал в ремонт машину со змеёй внутри, сообщает «360». Её обнаружили сотрудники автоцентра на Алтуфьевском шоссе. Когда в автомобиле увидели пресмыкающееся, его закрыли.

Сейчас обстоятельства происшествия в ремонтном цехе уточняются, о нём журналистам рассказал источник. О пострадавших не сообщалось, какого вида змея — тоже неизвестно.

Ранее змея укусила пятилетнюю девочку в контактном зоопарке в Екатеринбурге. Пока с рептилией фотографировалась старшая сестра пострадавшей, та вела себя спокойно. Когда змею передали младшей девочке, она вцепилась ребёнку в щёку.

Научный сотрудник Екатеринбургского зоопарка Екатерина Уварова пояснила, что змея могла агрессивно отреагировать на повышенное внимание со стороны людей. Она отметила, что в контактных зоопарках животные постоянно находятся в состоянии стресса, поскольку их всё время трогают посетители. Или до инцидента девочка могла брать в руки других животных — грызунов, цыплят. Змея, для которой они являются добычей, могла среагировать на запах.

Серпентолог Владимир Черлин заверил, что эта змея из зоопарка неядовита. Обычно после её укуса достаточно промазать рану йодом. Если же человек аллергик, то слюна змеи может вызвать аллергические реакции. В этом случае стоит принять антигистаминный препарат.