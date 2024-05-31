Автовладельцев призвали отказаться от использования зимней резины летом Автоэксперт Кисенков: использование зимних шин летом может привести к смерти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование зимних шин при температуре выше пяти градусов может привести к смерти, заявил в беседе с «360» автоэксперт Василий Кисенков. Он подчеркнул, что летом такая резина плывет по нагретому асфальту, как по льду.

Если вы передвигаетесь на зимней резине, неважно, шипованная или же «липучка», летом, при температуре свыше пяти градусов тепла, вы становитесь потенциальным убийцей, — уточнил Кисенков.

Автоэксперт также назвал логичным введение штрафа за использование зимней резины летом. По его мнению, реализация подобной инициативы позволит усилить безопасность на дорогах.

Автоэксперт Егор Васильев ранее напомнил, что смена резины на машине проходит после того, как температура на улице поднимается выше шести градусов. Он также призвал покупать шины в конце сезона для получения максимальной скидки.

Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр прежде отмечал, что во время весны мытье автомобиля может проходить раз в несколько дней. При этом стоит очищать не только кузов машины, но и ее дно, так как там нередко собираются зимние реагенты. При этом, по словам Хайцеэра, важно следить и за чистотой госномеров. В противном случае можно получить штраф в 500 рублей.