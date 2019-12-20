https://static.news.ru/photo/d34981b8-24bb-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В период новогодних праздников на некоторых улицах Москвы, особенно в центре, будет ограничено движение транспорта. В некоторых местах также частично запретят парковку, предупредили водителей в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).
Там попросили автовладельцев в Москве заблаговременно спланировать свои поездки.
ЦОДД разослал 192 тысячи SMS водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее, — сказано в Twitter ЦОДД.
Также информация уже появилась на дорожных табло и отобразится в навигационных системах.
ЦОДД разослал 192 тыс. sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее. Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах.