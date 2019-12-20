https://static.news.ru/photo/d34981b8-24bb-11ea-a8be-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период новогодних праздников на некоторых улицах Москвы, особенно в центре, будет ограничено движение транспорта. В некоторых местах также частично запретят парковку, предупредили водителей в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

Там попросили автовладельцев в Москве заблаговременно спланировать свои поездки.

ЦОДД разослал 192 тысячи SMS водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее, — сказано в Twitter ЦОДД.

Также информация уже появилась на дорожных табло и отобразится в навигационных системах.

ЦОДД разослал 192 тыс. sms водителям с планируемыми ограничениями и перекрытиями движения на новогодние праздники. Ознакомьтесь с маршрутом заранее. Также информация уже появилась на дорожных табло и будет в навигационных системах.



Все ограничения здесь: https://t.co/KcNDuHVm6o — ЦОДД (@gucodd) 22 декабря 2019 г.

Вместе с тем, как писал NEWS.ru, на новогодней неделе парковки на дорогах будут бесплатными. Исключения — те места для стоянок, въезд на которые ограничен шлагбаумами. За них будут взимать плату.