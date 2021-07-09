Автовладельцам рассказали, как не «убить» машину в жару

К автомобилю в жару нужно особое внимание. Чтобы не «убить» машину, владельцам посоветовали чаще проверять исправность кондиционера, электроники и аккумулятора. Причём желательно делать это каждый раз перед длительной поездкой. Об этом напомнили в пресс-службе правительства Подмосковья.

Перед включением охладительного устройства, например, водителям посоветовали хорошо проветрить салон машины.

Кроме того, в период самой устойчивой жары лучше отказаться от заправки полного топливного бака. А для здоровья всех пассажиров — проверить аптечку перед поездкой, закинуть в бардачок солнцезащитные очки, а в багажник — запас воды. Водителю и пассажирам лучше выбирать светлую и просторную одежду.

Также россиянам напомнили, что оставлять в салоне детей и домашних животных запрещено. Температура внутри автомобиля может превышать +60 градусов, и находящиеся внутри погибнут.

Парковать авто лучше под деревьями или в тени зданий, избегая прямых солнечных лучей. Также, чтобы избежать выгорания обивки салона и высоких температур в машине, лучше пользоваться светоотражающими экранами или чехлами.

При этом внесение любых изменений в конструкцию автомобиля, не предусмотренных производителем, считается нелегальным. Владельцам машин с таким тюнингом грозят штрафы в размере до пяти тысяч рублей, напомнили ранее в ГИБДД.