https://static.news.ru/photo/bb8017f0-cd62-11e9-9baa-fa163e074e61_660.jpg Михаил Рябов Фото: lada.ru

В высшем руководстве АО «АвтоВАЗ» проведены новые назначения.

Исполнительным вице-президентом по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок назначен бывший вице-президент по производству автомобилей Михаил Рябов. Он работал на своей предыдущей должности с ноября 2018 года. Предшественник Рябова на новом посту Алеш Братож занимал его с сентября 2016 года. Его новым местом работы станет компания Groupe Renault.

Кроме того, вице-президентом по управлению цепочкой поставок назначен Марк Дарданелли, возглавлявший до этого логистику компании Nissan. На новой должности он сменил Пола Миллера, работавшего на ней с 2016 года.

Глава АО «АвтоВАЗ» Ив Каракатзанис выразил благодарность поинувшим компанию сотрудникам. По его словам, Братож и Миллер стали частью «АвтоВАЗ» во время кризиса и внесли большой вклад в «выполнение начальных этапов нашего среднесрочного плана».

Я также желаю успехов Михаилу Рябову и Марку Дарданелли, — заявил Каракатзанис.

Ранее News.ru писал о том, что компания «АвтоВАЗ» в середине сентября на неопределённый срок уменьшит скорость некоторых линий конвейера тольяттинского автозавода.