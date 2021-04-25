АвтоВАЗ поднимет цены на Lada третий раз в 2021 году

https://static.news.ru/photo/dac01b2a-7d42-11ea-80f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: MIT Russia/Twitter.com/Global Look Press

С 1 мая 2021 года АвтоВАЗ уже в третий раз за год поднимет цены на весь модельный ряд Lada. Соответствующее письмо завод направил дилерам марки.

Как сообщила «Российская газета», причины удорожания автомобилей не называются. Дилеры при этом уверяют, что дело в сезонном спросе. В среднем машины станут дороже на 2–5%.

Так Granta Sedan, которая сегодня стоит 510 900 рублей, подорожает до 519 900 рублей. Vesta Sedan прибавит 20 тысяч рублей и дойдёт до отметки в 743 900 рублей.

Xray подорожает с 694 900 рублей до 706 900 рублей, Largus — с 704 900 до 724 900 рублей, Niva Travel — с 762 900 до 779 900 рублей, Niva Legend — с 607 900 до 619 900 рублей.

Ранее цены на модельный ряд меняли 15 января и 15 марта 2021 года. За три месяца бренд продал 83 908 автомобилей. В 2020 году при этом АвтоВАЗ корректировал цены шесть раз. В России было продано 343 512 авто за прошлый год.

Ранее NEWS.ru писал про ВАЗ-2105 с дизельным двигателем мощностью 55 лошадиных сил так и не пошёл в массовое производство в 1980-е из-за перестройки. Отмечается, что АвтоВАЗ в 1996 году начал сотрудничать с ОАО «Барнаултрансмаш», которое выпустило несколько вариантов дизеля.