Автошколы воспротивились усилению контроля со стороны ГИБДД

Российские автошколы выступили против законопроекта, который даст ГИБДД право проводить дополнительные проверки образовательных организаций в случае его принятия. Об этом сообщает «Коммерсант».
Полиция хочет иметь больше контроля за обучением. Там утверждают, что недобросовестные автошколы экономят на площадках и учебных классах, а это оказывает негативное влияние на качество подготовки будущих водителей. Тем не менее эксперты наоборот встают на сторону школ и называют требования ГИБДД противозаконными.
По словам специалистов, такая инициатива далеко не всегда будет полезна. Они
Уточняется, что поправки подготовлены для сохранения действовавшей ранее системы контроля. Что касается опасений автошкол по поводу участия инспекторов в проверках, то это только опция для проверяющих органов. Сотрудник ГИБДД никаких решений по поводу дальнейшей судьбы школы принимать не будет.
Ранее сообщалось, что полицейские могут оштрафовать российских автовладельцев из-за восьми нарушений, которых водители не ожидают. В первую очередь следует обратить внимание на отсутствие одного из зеркал заднего вида. Без них эксплуатация машины запрещена.