Автошколы воспротивились усилению контроля со стороны ГИБДД

https://static.news.ru/photo/917e24b0-b2ee-11eb-a6aa-96000091f725_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Российские автошколы выступили против законопроекта, который даст ГИБДД право проводить дополнительные проверки образовательных организаций в случае его принятия. Об этом сообщает «Коммерсант».

Полиция хочет иметь больше контроля за обучением. Там утверждают, что недобросовестные автошколы экономят на площадках и учебных классах, а это оказывает негативное влияние на качество подготовки будущих водителей. Тем не менее эксперты наоборот встают на сторону школ и называют требования ГИБДД противозаконными.

По словам специалистов, такая инициатива далеко не всегда будет полезна. Они отметили , что гораздо чаще будет возникать «двойной административный пресс», а также повысит «коррупционную составляющую».

Уточняется, что поправки подготовлены для сохранения действовавшей ранее системы контроля. Что касается опасений автошкол по поводу участия инспекторов в проверках, то это только опция для проверяющих органов. Сотрудник ГИБДД никаких решений по поводу дальнейшей судьбы школы принимать не будет.

Ранее сообщалось, что полицейские могут оштрафовать российских автовладельцев из-за восьми нарушений, которых водители не ожидают. В первую очередь следует обратить внимание на отсутствие одного из зеркал заднего вида. Без них эксплуатация машины запрещена.