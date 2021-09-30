Автошколам могут разрешить обучать водителей на автомагистралях

МВД России намерено изменить программу подготовки будущих водителей и обязать автошколы обучать управлению машиной и мотоциклом на автомагистрали. Также при обучении планируется больше времени уделять отработке навыков вождения в городских условиях, сообщает «Коммерсант».

Ранее учебным автомобилям запрещалось выезжать на скоростные трассы по соображениям безопасности. Теперь выполнение этих норм станет условием получения образовательной лицензии автошкол.

Как пояснила глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева, просто так выехать инструктору с учеником на трассу всё равно не дадут. Автошколам нужно будет включать определённые участки магистралей в свои учебные маршруты и утверждать внутренние рекомендации для нового вида обучения.

В свою очередь президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева изменения поддержала и заверила, что обучение езде по магистралям не отразится на стоимости автокурсов.

Как сообщалось, с 1 апреля в РФ во время сдачи практического экзамена на права можно использовать как машины автошкол, так и ГИБДД. Транспортное средство обязательно должно быть с левым рулём и с установленными дополнительными педалями сцепления и тормоза. По новым правилам экзамен не будет включать маршруты с заранее определённой последовательностью поворотов и разворотов, поэтому будущим водителям не надо будет прорабатывать на автодроме определённые виды упражнений.