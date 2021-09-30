Автошколам могут разрешить обучать водителей на автомагистралях

МВД России намерено изменить программу подготовки будущих водителей и обязать автошколы обучать управлению машиной и мотоциклом на автомагистрали. Также при обучении планируется больше времени уделять отработке навыков вождения в городских условиях, сообщает «Коммерсант».
Ранее учебным автомобилям запрещалось выезжать на скоростные трассы по соображениям безопасности. Теперь выполнение этих норм станет условием получения образовательной лицензии автошкол.
Как
В свою очередь президент Межрегиональной ассоциации автошкол (МААШ) Татьяна Шутылева изменения поддержала и заверила, что обучение езде по магистралям не отразится на стоимости автокурсов.
Как сообщалось, с 1 апреля в РФ во время сдачи практического экзамена на права можно использовать как машины автошкол, так и ГИБДД. Транспортное средство обязательно должно быть с левым рулём и с установленными дополнительными педалями сцепления и тормоза. По новым правилам экзамен не будет включать маршруты с заранее определённой последовательностью поворотов и разворотов, поэтому будущим водителям не надо будет прорабатывать на автодроме определённые виды упражнений.