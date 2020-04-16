Автошколам рекомендовали временно отказаться от очных занятий

https://static.news.ru/photo/b263fa52-7fbd-11ea-be0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Минпросвещения РФ рекомендовало автошколам отказаться от проведения очных занятий по теории и проводить их в режиме онлайн во время пандемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Согласно ему, отказ от подобной формы занятий в условиях распространения коронавирусной инфекции целесообразен.

Теоретические занятия целесообразно проводить с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, — гласит сообщение.

В министерстве подчеркнули, что занятия можно перенести по мере улучшения ситуации с распространением заболевания в стране. Для проведения практических занятий автошколе следует создать необходимые условия, в которых будут предусмотрены «социальная дистанция», средства индивидуальной защиты и минимизация количества и времени нахождения учеников в автомобиле, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что автошколы скорректируют графики выпускных экзаменов из-за вспышки коронавируса в России, заявили в Госавтоинспекции.