Автошколам рекомендовали временно отказаться от очных занятий

Минпросвещения РФ рекомендовало автошколам отказаться от проведения очных занятий по теории и проводить их в режиме онлайн во время пандемии коронавируса.
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Согласно ему, отказ от подобной формы занятий в условиях распространения коронавирусной инфекции целесообразен.
Теоретические занятия целесообразно проводить с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения, — гласит сообщение.
В министерстве подчеркнули, что занятия можно перенести по мере улучшения ситуации с распространением заболевания в стране. Для проведения практических занятий автошколе следует создать необходимые условия, в которых будут предусмотрены «социальная дистанция», средства индивидуальной защиты и минимизация количества и времени нахождения учеников в автомобиле,
Ранее NEWS.ru писал о том, что автошколы скорректируют графики выпускных экзаменов из-за вспышки коронавируса в России, заявили в Госавтоинспекции.
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