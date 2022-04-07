Российские автосервисы начали подготовку к самостоятельному производству запчастей для иномарок, сообщает «Газета.Ru». «Союз автосервисов» составил обращение к экономической Комиссии ЕАЭС и Минпромторгу России, чтобы получить доступ к технической информации о продаваемых в стране машинах.

Союз призывает обязать иностранные автокомпании предоставить этот доступ российским автокомпонентным заводам и автосервисам.

В случае предоставления документации можно наладить здесь производство таких элементов, просто необходимо это простимулировать. Если бы это было сделано ещё 15 лет назад, у нас было бы производство запасных частей, как в Китае, — рассказал председатель правления «Союза автосервисов» Александр Пахомов.

Такая практика есть во всём мире и требование вполне логичное, сообщил автоэксперт Игорь Моржаретто.

В Союзе отметили, что в России можно будет самостоятельно производить элементы подвески, детали двигателя и трансмиссии, части тормозной системы, фильтры и детали системы охлаждения.

Ранее Ассоциация дистрибьюторов автомобильных комплектующих заявила об остром дефиците запасных частей. В организации сообщили, что на сегодняшний день большинство автопроизводителей и независимых поставщиков перестали ввозить детали и расходные материалы в Россию. Представители отрасли сообщили о беспрецедентной ситуации, отмечая, что обслуживание автомобилей самых известных брендов становится всё более затруднительным.