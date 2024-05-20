Авторы спектакля «Финист — Ясный сокол» не признали вину Беркович и Петрийчук не признали вину в оправдании терроризма

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Режиссер Евгения Беркович и драматург Светлана Петрийчук в ходе заседания во 2-м Западном окружном военном суде не признали вину в оправдании терроризма, сообщает РБК. Поводом для преследования послужила постановка спектакля «Финист Ясный Сокол» о женщинах, знакомившихся в соцсетях с приверженцами радикального ислама.

Не признаю свою вину, за мной нет никакой вины, я поставила данный спектакль с целью профилактики терроризма, я не испытываю ничего, кроме осуждения или отвращения к терроризму, — заявила Беркович.

Петрийчук также не согласилась с претензиями следствия.

В начале мая суд продлил на полгода арест Беркович и Петрийчук. Фигуранты пробудут в следственном изоляторе до 22 октября.

19 апреля дело Беркович и Петрийчук передали в военный суд. За несколько дней до этого женщин внесли в перечень террористов и экстремистов. Дело вызвало резонанс в творческих кругах, за режиссера и сценариста вступились режиссер Александр Сокуров и журналистка Ксения Собчак.

Криминалист УФСБ по Свердловской области Светлана Мочалова в ходе экспертизы пришла к выводу, что главная героиня пьесы предстает перед аудиторией в качестве объекта для подражания. Перед этим руководитель так называемой лаборатории деструктологии МГЛУ им. Мориса Тореза Роман Силантьев и директор Центра лингвистической экспертизы университета Галина Хизриева пришли к аналогичному выводу, что Беркович и Петрийчук героизируют терроризм.