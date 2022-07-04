Авторы игры про Смуту объяснились после слухов о бегстве с 260 млн рублей Глава студии-разработчика игры про Смуту назвал фейком сообщения о «бегстве» после получения 260 млн рублей

Гендиректор российской компании «Сайберия Нова» Алексей Копцев в комментарии NEWS.ru назвал фейком сообщения в СМИ о «бегстве» и «исчезновении» студии после получения 260 млн рублей от государства на создание компьютерной игры «Смута». Глава разработчика отметил, что команда в полном составе находится в РФ и занимается проектом. Он подчеркнул, что «никто никуда не бежал и деньги не воровал».

В сети появилось множество вбросов о том, что разработчики из российской студии Cyberia Limited бежали с государственными деньгами — отключили официальный сайт и закрыли доступ к группам в соцсетях вскоре после того, как получили 260 млн рублей на создание игры «Смута». Эта информация и сообщения являются фейком. Никто никуда не бежал, деньги не воровал (оплата по контракту происходит по факту выполненных работ) и смуты не устраивал. Наша команда в полном составе находится в России и разрабатывает игру. Информационные ресурсы были временно отключены, поскольку сейчас ведется ребрендинг студии, — рассказал Копцев.

Руководитель добавил, что предыдущему названию — Cyberia Limited — «семь лет, и оно не в полной мере отражает реалии сегодняшнего дня. Само слово „лимитед“ подразумевает некоторые ограничения и лимиты, и от этого эффекта решено избавиться». Слово «нова» в названии компании из Новосибирска — латинское, означает новую звезду.

На наш взгляд, это является хорошей аналогией с разрабатываемым проектом. Для всей нашей студии запуск проекта «Смута» — это настоящий вызов. Именно поэтому акцент был сделан на слове «Нова». Что касается официального сайта и соцсетей, то сейчас они подключаются к новым доменам, идет редизайн фирменного стиля, верстка сайтов. Через три недели сайт студии «Сайберия Нова» и ее паблик во «ВКонтакте» будут перезапущены, — отметил Копцев.

Он подчеркнул, что работа над проектом в самом разгаре, и первый тизер, где можно будет оценить качество графики, студия представит уже в июле.