Стало известно, сколько грозит автору «Протестного МГУ» за фейки о ВС РФ Автору «Протестного МГУ» Иванову грозит девять лет колонии по делу о «фейках»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Гособвинитель на прениях в Тимирязевском районном суде запросил девять лет колонии для автора Telegram-канала «Протестный МГУ» Дмитрия Иванова, сообщает РБК. Активиста обвиняют в распространении «фейков» про армию РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК).

Иванов находится под стражей с лета 2022 года. В начале февраля защита предпринимала попытки вызвать в суд представителя Минобороны Игоря Конашенкова, главу МИД РФ Сергея Лаврова и постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензю в качестве свидетелей по делу: адвокат Иванова Мария Эйсмонт заявила, что им были направлены повестки в суд по делу ее подзащитного.

21 июля Пресненский районный суд Москвы оставил автора Telegram-канала «Протестный МГУ» в СИЗО до 2 сентября 2022 года. Затем срок пребывания Иванова в СИЗО продлевался до февраля 2023 года. Молодому человеку предъявлено обвинение в фейках про Вооруженные силы России по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ.

Ранее Басманный суд Москвы зарегистрировал дело в отношении писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ. Дело будет рассматриваться в отсутствие литератора.