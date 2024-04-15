Авторов спектакля «Финист — Ясный сокол» признали террористами Росфинмониторинг внес Беркович и Петрийчук в перечень террористов и экстремистов

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Евгения Беркович Светлана Петрийчук

Росфинмониторинг внес режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в перечень террористов и экстремистов, следует из данных на сайте ведомства. Также в список попал «Русский добровольческий корпус» (РДК, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) — вооруженное формирование, которое принимает участие в боевых действиях на стороне Украины.

Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Физические лица:.. Беркович Евгения Борисовна*, 29.04.1985 г.р., г. Ленинград;.. Петрийчук Светлана Александровна*, 22.04.1980 г.р., с. Лебединовка Аламединского Района Киргизской ССР, — говорится в перечне.

Беркович и Петрийчук проходят обвиняемыми по уголовному делу об оправдании терроризма в связи со спектаклем «Финист — Ясный сокол» о женщинах, знакомившихся в соцсетях с приверженцами радикального ислама. Петрийчук написала сценарий к постановке, а Беркович выступила режиссером-постановщиком. Обе отказались признать вину.

Также в перечень Росфинмониторинга попали РДК, которое в январе также было внесено в список террористических организаций, публикуемых на сайте ФСБ. Кроме того, федеральная служба сочла террористом и экстремистом активиста Александра Скобова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который был арестован по обвинению в публичном оправдании терроризма и призывах к нему.

Замоскворецкий суд в Москве ранее продлил до 4 мая арест Беркович и Петрийчук, обвиняемых в оправдании терроризма в спектакле «Финист — Ясный сокол». К концу этого срока обе будут находиться в СИЗО уже год.