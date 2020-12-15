Авторам Telegram-каналов будет грозить уголовная ответственность за клевету

https://static.news.ru/photo/0de3c5a6-3f80-11eb-82d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уголовная ответственность должна предусматриваться для блогеров и авторов Telegram-каналов за распространение клеветы в Интернете. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Он внёс на рассмотрение в нижнюю палату соответствующий законопроект. Он убеждён, что такая мера станет «сдерживающим фактором».

Telegram-каналы — это тоже публичное распространение информации. Есть и на других ресурсах возможность вести каналы. Есть «Живой журнал». Это всё не подпадает под определение СМИ, но это всё публичное распространение информации, — цитирует Вяткина «Интерфакс».

Законопроект допускает лишение свободы сроком до двух лет. Впрочем, по мнению депутата, нет необходимости сразу применять столь жёсткую меру, но даже угроза такого наказания может кого-то заставить задуматься.

Вяткин отмечает, что аудитория традиционных СМИ значительно уступает аудитории блогов и каналов. Тем важнее, считает он, установить ответственность за клевету в онлайн-пространстве. Ожидается, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 22 декабря.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Госдума приняла законопроект о введении административных штрафов на сумму до 150 тысяч рублей. Они могут быть назначены госслужащим за оскорбление граждан.