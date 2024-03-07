Автора сериала Mr. Freeman оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента Суд оштрафовал Мунтяна на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иноагента

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Павел Мунтян

Автора мультсериала Mr. Freeman и основателя студии Toonbox Павла Мунтяна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за отсутствия маркировки иностранного агента, сообщили ТАСС в Кунцевском суде Москвы. Мультипликатор не указывал свой статус при публикациях в социальных сетях.

Суд признал Мунтяна виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 19.34 КоАП («Производство материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иноагентом»), и назначил наказание в виде штрафа в 40 тысяч рублей, — сообщили в суде.

В конце февраля Хорошевский суд Москвы по ходатайству следствия вынес решение о заочном аресте Мунтяна, которого также объявили в розыск. В случае задержания или при экстрадиции в Россию мультипликатора отправят на два месяца в СИЗО.

В декабре 2023 года Мунтяна оштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации ВС России. Позже в отношении автора веб-сериала Mr. Freeman возбудили уголовное дело о распространении фейков про российскую армию, по этой статье ему может грозить до 10 лет лишения свободы. Предположительно, причиной стал пост Мунтяна, опубликованный в апреле 2022 года.