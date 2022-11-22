Автора гимна Кирова будут заочно судить о военных фейках

Фото: Соцсети

Прохор Протасов

Уроженца города Кирова, живущего в США, Прохора Протасова будут заочно судить по делу о военных фейках, пишет Telegram-канал «Сетевые свободы». Таким образом это будет первый заочный судебный процесс по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. По данным портала, мужчина мог публиковать посты о событиях в Буче и Кременчуге.

По данным «Сетевых свобод», дирижер и композитор Прохор Протасов, окончивший Московскую консерваторию и посвятивший гимн своему городу, Кирову, живет в Соединенных Штатах, где продолжает свою профессиональную деятельность. На днях он узнал, что в отношение него на родине возбуждено уголовное дело в связи с распространением заведомо ложных сведений о ВС РФ. Как заявляет мужчина, о деле его и его родственников никто не проинформировал. Утверждается, что еще в августе в квартире родителей композитора прошел обыск. Судебное заседание назначено на 23 ноября. Обвиняемому может грозить до 10 лет тюрьмы.

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