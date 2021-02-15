Автор вопроса Медведеву о фото фонариков объяснил переписку с экс-премьером

https://static.news.ru/photo/23e238b6-6f7c-11eb-aa61-96000091f725_660.jpg Дмитрий Медведев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший глава российского правительства Дмитрий Медведев прокомментировал замечание о фонариках, фотографии которых он опубликовал в Instagram, от известного блогера Вадима Манукяна. Бывший премьер-министр подчеркнул, что связывать этот пост с акциями в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального было бы ошибкой и его пост совсем не о том.

На снимке, который сделал Медведев, а он, как известно, хороший фотограф, представлен фонарь. Он освещает ели в зимнем лесу, вероятно, неподалёку от дома бывшего главы российского правительства. Кадр получился очень атмосферным, однако резонанс вызвало то, что он был опубликован в канун ночи «включённых фонарей», которую анонсировали сторонники Навального.

После этого блогер Манукян обратился в комментарии к Медведеву, отметив, что «тут сказали, что вы так поучаствовали в акции Навального, снимая фонари».

И мне Дмитрий Анатольевич Медведев ответил, что это в поддержку настоящей русской зимы, борьбы с изменением климата и Греты, — рассказал Вадим Манукян mk.ru.

При этом сам блогер с государственным деятелем лично не знаком, а задать вопрос Медведеву Манукян решился из-за того, что ему всегда импонировала открытость политика в соцсетях. После этого блогер призвал глав регионов и других чиновников брать пример с Медведева и давать подписчикам «больше конструктива и обратной связи».

Ранее на акции «Любовь сильнее страха», инициированной представителями штаба осуждённого оппозиционера Алексея Навального, в разных городах России были задержаны 19 человек, сообщал NEWS.ru.