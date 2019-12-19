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Автор школьных учебников по географии Витольд Ром скончался в Москве на 92-м году жизни.

По словам информированного источника, профессор ушёл из жизни 19 декабря в своей квартире, которая находится на улице Новокузнецкой, передаёт АГН «Москва».

Витольд Ром работал в области экономической географии. Он разработал несколько учебников и пособий, а также написал около 300 печатных работ об экономической, социальной и исторической географии России и методике её преподавания.

Ранее NEWS.ru писал, что британский певец и актёр Кенни Линч умер в возрасте 81 года. Артист ездил в совместный с The Beatles тур и стал первым музыкантом, записавшим кавер на одну из композиций группы — песню Misery, которую Пол Маккартни и Джон Леннон написали во время тех самых гастролей.