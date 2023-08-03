Автор учебника по истории рассказал о новых темах в учебном пособии Историк Гаспарян: в учебнике по истории расширен блок о Великой Отечественной войне

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В новом едином учебнике истории для российских старшеклассников появился не только раздел про спецоперацию на Украине, но и был существенно расширен блок, посвященный Великой Отечественной войне, рассказал в беседе с «Царьградом» один из авторов учебного пособия, историк, писатель и политолог Армен Гаспарян.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным о создании нового единого учебника истории для 10-11-х классов. По его словам, новое пособие для десятиклассников, в частности, на треть посвящено теме Великой Отечественной войны, в отдельных главах подробно разбираются оборона Москвы, блокада Ленинграда, Сталинградская и Курская битвы.

Армен Гаспарян рассказал, что в пособии для 11-го класса появился блок о российской спецоперации на Украине, поскольку школьникам важно объяснить смысл конфликта и все, что ему предшествовало.

Появился раздел, который подробнее охватывает события после 2014 года, потому что предыдущий школьный учебник заканчивался на 2015-м. Еще была добавлена тема геноцида граждан Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Но все еще будет дорабатываться, в следующих изданиях будут дополнения. Это пока не какая-то законченная, литая, мраморная форма, которую поставили на пьедестал, — подчеркнул автор учебника.

Ранее стало известно, что российские старшеклассники в новом учебном году будут изучать на уроках истории причины начала спецоперации на Украине. Соответствующие параграфы включены в учебник, разработанный помощником президента РФ Владимиром Мединским и ректором МГИМО Анатолием Торкуновым.