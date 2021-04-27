Автор раскритикованного учебника по истории отверг претензии Минпросвещения

https://static.news.ru/photo/db847b34-a74c-11eb-9718-96000091f725_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Автор учебника «История России и мира» для 11-го класса отверг претензии Минпросвещения в недостаточном внимании к Сталинградской битве. Пособие предназначено для закрепления ранее изученного материала, поэтому все события в нём изложены кратко, передаёт «Подъём» со ссылкой на профессора Олега Волобуева.

Он подчеркнул, что для повторительного курса не предполагается развёрнутый объём информации, так как к таким учебникам предъявляются другие требования.

Речь идёт о курсе «Россия в мире». Он задумывался как обобщающий, а не как курс, где ученики впервые изучают те или иные темы, сюжеты, вопросы. <...> Они это уже изучали в учебнике «История России», где развёрнуто всё даётся, — объяснил Волобуев.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, Путин указал на то, что в школьных пособиях недостаточно полно отражены значительные эпизоды прошлого России, в том числе о героических подвигах советского народа в период Великой Отечественной войны. В некоторых учебниках даже не упомянута Сталинградской битва, возмутился президент.

На следующий день помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский согласился с главой государства в том, что процесс преподавания истории в школах необходимо совершенствовать. Вместе с тем, уточнил он, новые пособия публикуются уже в рамках нового историко-культурного стандарта, а Путин говорил об учебниках, которые были изданы в 1990-е годы.

В свою очередь Минпросвещения незамедлительно организовало тотальную ревизию всех школьных учебников. По словам главы ведомства Сергея Кравцова, было решено провести полный анализ всех пособий в образовательных учреждениях. Через несколько дней в ведомстве заявили, что под описание Путина в наибольшей степени подпадает издание под редакцией Волобуева, которое используется в колледжах и «крайне слабо отражает события Сталинградской битвы».