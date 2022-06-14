Автор «Росгруди» пожаловался на угрозы украинцев и застраховал руки Автор «Росгруди» Добрейкин пожаловался на угрозы украинцев и застраховал руки

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Пластический хирург Евгений Добрейкин, известный своим изобретением — грудными имплантами «Росгрудь» с цветами камуфляжа и триколора, застраховал свои руки на 10 млн рублей из-за угроз украинцев. По словам медика, жители Украины грозятся отрезать ему руки за такое нововведение в медицине, пишет «360».

Начали писать моментально. Прям с первого дня посыпались и сообщения, и комментарии. Кто-то там нашел мой личный телефон и начал на него писать. Кошмар, да, — посетовал Добрейкин.

Хирург подчеркнул, что относится к происходящему спокойно и не паникует. Однако Добрейкин решил застраховать свои руки «на всякий случай». Медик также добавил, что пытался общаться с украинцами и успокоить их. Однако, заверил хирург, такая тактика не сработала. Несмотря на это, на защиту Добрейкина встали россияне, которые также пытаются облагоразумить возмущенных в соцсетях.

Им пишет очень много и наших земляков, моих подписчиков. Они пытаются как-то людей успокоить или посоветовать что-то. Ничего, ничего не работает вообще, — резюмировал врач.

Ранее Добрейкин заявил, что в ближайшее время в Сети может появиться масса порочащей информации о нем от тех, кто хочет извлечь личную выгоду из «инфошума». Таким образом автор «Росгруди» ответил на слухи о том, что он якобы сделал несколько некачественных операций по ринопластике.