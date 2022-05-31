Автор «Росгруди» опроверг слухи о некачественных операциях Пластический хирург Добрейкин опроверг слухи о некачественных операциях

Ринопластика / Фото Shutterstock

Пластический хирург Евгений Добрейкин в беседе с «360» заявил, что в ближайшее время в Сети может появиться масса порочащей информации о нем от тех, кто хочет извлечь личную выгоду из «инфошума». Таким образом автор «Росгруди» ответил на слухи о том, что он якобы сделал несколько некачественных операций по ринопластике.

Добрейкин признался, что в его медицинской практике действительно был случай, когда пациентка решила сделать ринопластику, несмотря на противопоказания. По словам пластического хирурга, после операции у девушки появилась инфекционная проблема, которую та решила с другим врачом. Медик подчеркнул, что они с пациенткой расстались на дружеской ноте.

Мы вернули ей деньги за операцию. Она подписала сама отказ от вот этих претензий. Расстались мирно, никаких проблем. Она поблагодарила и все. То есть она подписалась и юридически у нас все вопросы закрыты, — уточнил Добрейкин.

Ранее Добрейкин представил линейку грудных силиконовых имплантов «Росгрудь» с патриотической символикой. Пока что имеется два варианта их окраски: цвет камуфляжа и цвет российского триколора. Хирург предлагает патриоткам России выбрать тот вариант, который будет «ближе их сердцу».