Автор Конституции РФ раскритиковал предложение закрепить госидеологию Автор Конституции РФ Шахрай: госидеологию закреплять не следует

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из авторов Конституции РФ юрист Сергей Шахрай раскритиковал предложение закрепить в документе государственную идеологию. В разговоре с НСН он отметил, что подобные пункты не являются предметом конституционного права. По его словам, за национальную идею должны бороться правительство, депутаты и гражданское общество.

Как специалист в области конституционного права хочу сказать, что любовь, веру в Бога и идею, даже национальную идею, записывать в Конституцию нельзя, это вообще не предмет Конституции. Нельзя из-под палки любить и верить, — уточнил юрист.

Шахрай подчеркнул, что глава СКР Александр Бастрыкин исходит из того, чтобы сделать государство лучше. В связи с этим он предложил пойти по «другому пути». Например, можно прописать в Конституции РФ недопустимые в стране идеологии, такие как фашизм и экстремизм. По его словам, таким образом можно будет поставить «заслон тем идеям, которые наносят вред российскому государству и обществу».

Глава СКР Александр Бастрыкин ранее призвал продолжить работу над Конституцией России и прописать в документе государственную идеологию. По этому вопросу он высказался в ходе пленарного заседания конференции «Державинские чтения».