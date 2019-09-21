https://static.news.ru/photo/9cacc0be-dd5a-11e9-bfea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

«Индекс самогона», о котором заявили сотрудники Финансового университета при правительстве РФ, является научной шуткой. При этом сами выводы исследования — серьёзны и реальны, объясняет автор работы, директор Института социально-экономических исследований Финуниверситета Алексей Зубец.

Вы думаете, «индекс самогона» будет введен в качестве официального индекса в отчетности Росстата? Разумеется, нет. Мы ничего не предложили, это о нас так написали. Эта такая научная шутка, ученые развлекаются, — пояснил он URA.RU.

При этом эксперт отметил, что Минфин заинтересован в том, чтобы понять, какое количество алкоголя, с которого не берутся акцизы, циркулирует на рынке:

В качестве продолжения этого проекта мы будем пытаться оценить потери бюджета из-за нелегального производства и потребления алкоголя.

Ранее News.ru писал, что «индекс самогона» означает то, что рост потребления самодельного или нелегального алкоголя коррелирует с уровнем реальных доходов граждан. Сегодня в российских городах с населением более 250 тысяч человек только 4,5% опрошенных известны примеры варения самогона и изготовления вина в домашних условиях. А это значит, что, скорее всего, в ближайшие месяцы в России будет наблюдаться рост реальных доходов граждан.