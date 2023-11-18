Автор хита «Билет на балет» пожалел иностранцев, не увидящих «Щелкунчика» Певец Игорь Корнелюк пожалел иностранцев, которые не увидят балет «Щелкунчик»

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Заслуженный деятель искусств России Игорь Корнелюк, который является автором хита «Билет на балет», заявил, что не понимает, чем будут заниматься в рождественские праздники иностранцы, которые запрещают российскую культуру, без постановки «Щелкунчик». По его словам, которые передает «Абзац», композитор Петр Чайковский поднял балет на новый уровень, и другого такого произведения для зимних праздников не существует.

У нас люди в очередях стоят, чтобы на балет попасть. А за границей уже не могут. Другого такого произведения для зимних праздников я не знаю. Там же музыка прозрачная, доступная и необыкновенно красивая, высокохудожественная, — отметил Корнелюк.

Минувшей ночью около Государственного академического Большого театра вновь собралась большая очередь из желающих приобрести браслет на покупку билета на «Щелкунчика». За обстановкой около культурного учреждения следили охранники театра и сотрудники полиции.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко считает, что необходимо поменять систему продажи билетов на легендарный балет. По словам депутата, например, можно на 3-5 дней объявлять аукцион, на котором люди смогут покупать билеты на «Щелкунчика».