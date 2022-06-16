Автомобильные краски в России могут пропасть к концу лета

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Автомобильные краски в России могут закончиться к августу, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителей автосервисов и экспертов рынка. Причина дефицита в том, что ведущие поставщики ушли из страны, а у других возникли проблемы с поставками.

Тех складских запасов, которые остались у дилеров и автосервисов, хватит примерно на два месяца, — рассказала маркетолог Марина Белоглядова.

Он уточнила, что из России ушли три ключевых поставщика: PPG, Basf и AkzoNobel. Последний, по её словам, обеспечивал комплексное оснащение кузовных цехов и учёт расхода лакокрасочных материалов. Кроме того, как рассказал руководитель кузовного сервиса Ярослав Кукарин, свои поставки остановили компании «3М» и Quickline.

Подтвердил риск дефицита и руководитель кузовного цеха из Екатеринбурга Алексей Хузин: по его мнению, материалов премиум-класса у поставщиков хватит на месяц или два.

Российские автодилеры ранее рассказали о подорожании запчастей на 30%. Проблемы есть также с поставками электроники, и разрешение параллельного импорта пока ситуацию не улучшило. Как пояснил заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев, имеющихся на складах запасов запчастей хватит на два — четыре месяца работы.