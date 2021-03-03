Автомобилисты в России пожаловались, что не могут оформить ОСАГО

https://static.news.ru/photo/e8f75688-f3c4-11ea-85c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

1 марта 2021 года была обновлена Единая автоматизированная информационная система технического осмотра (ЕАИСТО), что привело к массовым сбоям и ошибкам. В результате водители по всей России жалуются, что не могут оформить полисы ОСАГО.

Как пишут «Известия» со ссылкой на директора по развитию страхового бизнеса маркетплейса «Сравни.ру» Александра Крайника, ЕАИСТО в данный момент не позволяет ни проверить актуальность диагностических карт, ни оформить новые. Из-за этого карты нельзя верифицировать и, соответственно, компании просто не могут продать их.

Не только автомобилисты столкнулись с этой проблемой, но и многие операторы ТО. Страховщики подтвердили изданию, что с ЕАИСТО есть проблемы.

В итоге в первые дни марта компании отметили резкое снижение продаж страховых полисов.

Если до конца недели система не стабилизируется, то от клиентов может начать поступать большое число жалоб, — сообщила пресс-служба «Югории».

Как ранее писал NEWS.ru, несколько десятков новых требований к безопасности транспортного средства при прохождении технического осмотра прописало МВД. Все эти требования содержатся в федеральном законе «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».