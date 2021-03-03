Автомобилисты в России пожаловались, что не могут оформить ОСАГО

1 марта 2021 года была обновлена Единая автоматизированная информационная система технического осмотра (ЕАИСТО), что привело к массовым сбоям и ошибкам. В результате водители по всей России жалуются, что не могут оформить полисы ОСАГО.
Как
Не только автомобилисты столкнулись с этой проблемой, но и многие операторы ТО. Страховщики подтвердили изданию, что с ЕАИСТО есть проблемы.
В итоге в первые дни марта компании отметили резкое снижение продаж страховых полисов.
Если до конца недели система не стабилизируется, то от клиентов может начать поступать большое число жалоб, — сообщила пресс-служба «Югории».
Как ранее писал NEWS.ru, несколько десятков новых требований к безопасности транспортного средства при прохождении технического осмотра прописало МВД. Все эти требования содержатся в федеральном законе «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».