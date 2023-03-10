Автомобилистов предупредили о новой опасности на дорогах Автоэксперт Трошанов: весной водителей может ослепить весеннее солнце

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Автоэксперт Антон Трошанов в интервью радио Sputnik предупредил, что весной на российских дорогах возникает дополнительный фактор, провоцирующий ДТП. Речь идет о ярком солнце, от которого водители отвыкают за зиму. По мнению эксперта, бьющие сквозь лобовое стекло яркие лучи могут лишить автомобилиста возможности контролировать ситуацию.

Риск ослепления водителя ярким весенним солнцем непосредственно влияет на безопасность дорожного движения, — сказал Трошанов.

Он также рассказал, что избежать ослепляющего эффекта можно, если перевести взгляд на край проезжей части.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр заявил, что водителям необходимо постоянно иметь в машине темные очки для предотвращения аварийных ситуаций, когда солнце светит в глаза. По словам автоэксперта, этот аксессуар является важнейшим, для водителя очень важно, чтобы «ничего не бликовало и не светило».

Также Хайцеэр рассказал, что грязь, слякоть и реагенты оказываются в числе главных проблем автомобилистов в весенний сезон. По его словам, единственным способом борьбы с подобной агрессивной средой остается регулярный уход за машиной.